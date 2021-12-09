Эксперты расследовали причину зависания Google Pixel 3 во время звонка в службу экстренной помощи
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Инцидент, произошедший с владельцем Google Pixel 3, стал поводом для скандала, который закончился разбирательством на уровне опытных экспертов. Человек хотел позвонить в экстренную службу, однако смартфона завис прямо посередине вызова.
В результате служба спасения смогла лишь определить местоположения абонента, но узнать от него, что случилось, не удалось.
Последовавшее вслед за данной ситуацией расследование позволило установить, что в аппаратах заложена одна существенная ошибка, которая действительно приводит к зависанию при определенных обстоятельствах. А именно, пользователь установил на своем смартфоне Microsoft Teams, но не зарегистрировал аккаунт. Несмотря на то, что причина инцидента была найдена, эксперты не считают, что действия пользователя оправдывают плохую работу аппарата.
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