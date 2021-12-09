 

Какие цветы выбрать для предложения девушке?

09.12.2021, 16:48, Новости дня
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Лучшие цветы для предложения руки и сердца

Несомненным лидером при составлении букетов цветов становятся розы. Именно эти прекрасные растения отражают всю гамму чувств влюбленного человека, они лучше всяких слов расскажут об эмоциях и желании дарителя.

В самые популярные и стильные, эффектные и красивые букеты цветов включают:

тюльпаны и пионы;
лилии и астры;
ландыши и эустомы;
альстромерии и фрезии.

При выборе важно ориентироваться и на предпочтения любимой. Многие дамы приходят в трепет от ирисов или ромашек, калл или кустовых роз. Не стоит пренебрегать такими растениями, если будущая невеста их очень любит. В числе цветочных трендов и суккуленты, сухоцветы, которые стоят круглый год. Такие растения не требуют особенного ухода, но именно их удается сохранять длительное время и даже сделать некой семейной реликвией. Она будет напоминать о памятном дне спустя много лет.

Сколько роз дарить на предложение?

Классическим и бессменным символом вечной любви остаются прекрасные розы. Именно они символизируют чистоту и нежность, любовь и искреннюю привязанность. Больше ни один цветок не сможет столь же много рассказать, как и королева всего мира растений.

Несравненным лидером становится сто одна роза – букет, который приводит в восторг невесту. Ни одна дама не устоит перед столь пышной композицией и ответит согласием на сделанное предложение. Роскошные цветы растопят сердце любой красавицы, вызовут бурю приятных эмоций, создадут неповторимую атмосферу. В любом случае 101 роза – это всегда шикарно. Выбрав более длинные розы, можно составить букет из 51 розы, выглядеть он будет не менее эффектно.

Не менее популярны и другие композиции, для сбора которых используют одиночные розы на длинной или короткой ножке с полураспустившимся или закрытым тугим бутоном. Эффектно выглядят и композиции, собранные из кустовых роз. На каждой веточке собрано сразу несколько соцветий, которые и делают букет пышным.

Что подарить на предложение руки и сердца?

В первую очередь это кольцо! Конечно же кольцо и букет – это атрибуты, которые нельзя забыть. Но по возможностям всегда можно подарить еще какую-то красивую и желанную вещь вашей любимой. Обычно это телефон, машина или брендовая сумочка, но может быть и что-либо другое. Кроме того, при подготовке к  предложению вы можете красиво оформить помещение, украсить его шарами и лепестками цветов для романтического настроения. Заказать голубей, фейерверк и сделать этот день незабываемым!

Поэтому не стоит переживать и сразу бить тревогу, если мужчина не дарит подарки долгое время. Возможно он готовит вас что-то грандиозное. Подготовка к предложению руки и сердца может занят достаточно много времени. Стоит лишь немного подождать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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