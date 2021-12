Американским журналистам показали Javelin в зоне ООС на Донбассе. Видео

“Сегодня утром украинские военные повели нас увидеть поставленные США противотанковые ракеты Javelin на востоке Украины. Вероятно, самая известная и самая противоречивая часть военной помощи США”, – написал в Twitter московский корреспондент ABC News Патрик Ривелл.

Ukraine’s military took us to see them demonstrating US-supplied Javelin anti-tank missiles out in eastern #Ukraine this morning.

Probably the best-known and most controversial piece of US military assistance. It’s part of the aid Putin is signaling is unacceptable for Russia. pic.twitter.com/oC8q5QLeht

По его словам, военные сказали журналистам, что стреляли из них “всего несколько раз”.

Ukraine usually doesn’t show the Javelin missiles near the frontline. For years the US made it keep them far away from it. But they’ve been deployed there since 2020. We were told they’ve only be fired a handful of times. They haven’t needed to much for now. pic.twitter.com/GWYgqjnih9

Корреспондент ABC News Ян Паннелл в сюжете отметил, что, несмотря на состоявшийся разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, напряженность на востоке Украины не спадает.

Он также спросил у одного из украинских военных, не боится ли тот вторжения, учитывая десятки тысяч российских солдат, сосредоточенных у границы. И получил ответ: “Мы готовы”.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии “не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения”.

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и еще 10 пусковых установок. Осенью 2021 года президент Джо Байден санкционировал дополнительную поставку Javelin с боеприпасами в рамках пакета военной помощи на сумму $60 млн, она прибыла в Украину 22 октября.

В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью американскому изданию Military Times, что ВСУ уже использовали Javelin на востоке Украины. Эту информацию 22 ноября подтвердил нардеп от “Слуги народа”, глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя.

Однако в штабе Объединенных сил подчеркнули, что по состоянию на 23 ноября ВСУ не использовали Javelin на Донбассе.

8 декабря пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что украинская армия может применять комплексы Javelin на всей территории Украины без каких-либо географических ограничений, но только “в целях самообороны”.

