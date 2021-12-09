 

В Черниговской области произошло землетрясение

09.12.2021, 16:48, Новости дня
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Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе на глубине 10 км. Подземные толчки были зафиксированы в 16.45.

По классификации землетрясений оно относится к “еле ощутимым”.

“Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах”, – объяснили в центре.

Контекст:

Как отмечает “ВВС News Україна”, в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и в восточной части Одесской области связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море.

Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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