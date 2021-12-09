 

В РФ зафиксировали редкую погодную аномалию

09.12.2021, 16:33, Новости дня
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Разброс показателей температуры на европейской части РФ составил более 50 градусов 8 декабря, что стало редкой аномалией. Самая высокая температура зафиксирована в Краснодарском крае, а самая низкая – в Мурманской области, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Обычно, по климату средняя разница максимальных температур в светлое время суток не превышает 10-15 градусов между севером и югом нашей страны», – цитирует его ТАСС.

Самая высокая температура была зафиксирована метеорологами станции Кичмай (краснодарский край) – 22 градуса тепла, в этот же день в Мурманской области столбик термометра опустился до минус 31,3 градуса.

В Пскове был побит морозный рекорд – 25,8 градуса мороза. В последний раз так холодало в 1973 году. Также 8 декабря была серия рекордов по теплу: Керчь – плюс 17 градуса, Эльтон – плюс 9 градуса, Волгоград – плюс 8,9 градуса, Астрахань – плюс 11,8 градуса, Туапсе – плюс 19,2 градуса, Сочи – плюс 20 градуса.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве и Подмосковье прогнозируются морозы до минус 10-12.



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