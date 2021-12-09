Путин пообещал тщательно проработать закон о профилактике семейного насилия

Нужно все тщательно проработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин, комментируя закон о профилактике семейного насилия.

Путин отметил, что знает о проработанности закона и о том, что основные противоречия сняты, а проект поддержан экспертным управлением администрации.

«Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет», – цитируете его РИА «Новости».

Ранее правительство предложило проект закона о защите жертв домашнего насилия в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.