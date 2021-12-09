Стали известны сроки появявления данных об эффективности «ЭпиВакКороны» против «омикрона»
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Эффективна ли вакцина «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон», станет известно в январе, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Заразить животных планируется в конце декабря, поэтому в середине января будут данные о защите вакцины», – цитирует Максютова РИА «Новости».
Животных привили в конце ноября, когда только появились первые данные о новом виде штамма.
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Ранее сообщалось, что решение об адаптации российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» примут через две недели, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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