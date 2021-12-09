 

Блогер Лена Миро высмеяла прическу Ксении Собчак

09.12.2021, 16:32, Разное
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У Ксении Собчак есть проблемы с выпадением волос. Лена Миро высмеяла ее попытки замаскировать лысеющую голову.
Недавно телеведущая Собчак сменила имидж, в прическе появились дополнительные пряди, при этом свои волосы звезда укладывает на один бок. Лена Миро обратила внимание на заметные невооруженным взглядом перемены в образе ведущей.

Блогер сравнила новый способ укладки Ксении Собчак с прической «лысеющего дедушки». Миро в «Живом Журнале» упомянула о своем родственнике, который в пожилом возрасте зализывал оставшиеся волосы на одну сторону, вместо того, чтобы просто их сбрить. Таким образом он пытался покрыть лысину, и Собчак, видимо, тоже. Блогер посоветовала телеведущей не использовать дополнительные пряди, а начать лечение собственных волос. К тому же, поддавая дополнительной нагрузке и так истощенные фоликулы, Собчак рискует лишиться оставшихся волосин. Лена Миро поделилась мыслью, что скоро знаменитая телеведущая может появиться на публике в парике или со стрижкой «под мальчика». Поэтому Ксении Собчак не стоит маскировать свою проблему, а попытаться ее решить. Об этом информирует Слово и Дело.



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