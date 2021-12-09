Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

Певица Анна Семенович появилась в сторис Instagram после длительного перерыва. На видео звезда лежит обнаженная в ванне с пеной.

Анна Семенович ведет свой микро-блог в Instagram, где рассказывает о своей жизни и часто общается с подписчиками. В последнее время певица очень редко появлялась в Сети. Поклонники начали засыпать ее разными обеспокоенными вопросами, и сегодня Семенович решила ответить фанатам.

Певица появилась в сторис, находясь в ванне. Обнаженное тело Анны Семенович покрыто пеной, а грудь спрятана под рукой, на лице – увлажняющая маска. В видео звезда говорит, что видит сообщения фанатов о ее пропаже, но у нее сейчас очень много дел, гастролей, перелетов, и она не успевает вести страничку в Instagram. Семенович поделилась, что у нее не было охоты писать какие-то посты, но сейчас она обещает опубликовать что-то интересное. Instagram Анны Семенович.

Источник: radiokp.ru