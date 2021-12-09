 

Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

09.12.2021, 16:32, Разное
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Певица Анна Семенович появилась в сторис Instagram после длительного перерыва. На видео звезда лежит обнаженная в ванне с пеной.
Анна Семенович ведет свой микро-блог в Instagram, где рассказывает о своей жизни и часто общается с подписчиками. В последнее время певица очень редко появлялась в Сети. Поклонники начали засыпать ее разными обеспокоенными вопросами, и сегодня Семенович решила ответить фанатам.

Певица появилась в сторис, находясь в ванне. Обнаженное тело Анны Семенович покрыто пеной, а грудь спрятана под рукой, на лице – увлажняющая маска. В видео звезда говорит, что видит сообщения фанатов о ее пропаже, но у нее сейчас очень много дел, гастролей, перелетов, и она не успевает вести страничку в Instagram. Семенович поделилась, что у нее не было охоты писать какие-то посты, но сейчас она обещает опубликовать что-то интересное. Instagram Анны Семенович.

Источник: radiokp.ru



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