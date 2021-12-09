 

Политолог Сергей Марков рассказал о двух требованиях Путина касаемо Украины

09.12.2021, 16:32, Разное
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Во время беседы Владимира Путина и Джо Байдена глава РФ указал коллеге на 2 требования по Украине. Путин может признать ЛДНР.
Президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден недавно встретились на видеоконференции. Во время двухчасовых переговоров они обсуждали двустороннее отношение, возможность расширения НАТО на восток, стратегическую стабильность и затронули ситуацию на Украине.

Политолог Марков сообщает, что в диалоге Путин указал коллеге на 2 основных требования, касающихся страны-соседа. По первых, Вашингтон не должен препятствовать выполнению Киевом минских договоренностей. Второе условие – военные базы на украинской территории должны быть расформированы. Сергей Марков предположил, что если Байден откажется выполнять требования РФ – Путин может уже в январе признать ЛНР и ДНР. Политолог заявил, что таким способом президент загнал Джо Байдена в угол. Об этом пишет Полит Эксперт.



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