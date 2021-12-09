 

Эксперт предупредил об опасности накопления пыли внутри компьютера

09.12.2021, 16:23, Новости дня
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Менеджер компании Lenovo Антон Капустин напоминает о том, что внутри персональных компьютеров и ноутбуков со временем скапливается большое количество пыли. Проблема в том, что такие загрязнения ухудшают охлаждение. В критических случаях устройство может даже загореться, утверждает специалист.

Также пыль может привести к перегреву и входу из строя отдельных очень важных для электронного устройства деталей.

Кстати. По мере скопления пыли внутри корпуса компьютер начинает работать медленнее. Это замечают опытные пользователи, говорит эксперт. Поэтому нужно все-таки периодически проводить чистку. А для того чтобы пыль скапливалась медленнее, стоит держать в чистоте стол, на котором стоит ноутбук или ПК.



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