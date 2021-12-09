 

Компания Canon создала сенсор для цветной съемки в условиях темноты

09.12.2021, 16:23, Новости дня
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Как сообщают источники, близкие к компании Canon, данный производитель уже создал и собирается в будущем году начать массовое производство сенсоров, которые позволяют вести качественную цветную съемку в условиях темноты.

Однако, данный сенсор может работать только в тандеме со специальными ночными камерами, поясняют эксперты.

Вообще-то, на рынке уже существуют датчики для качественной съемки в условиях плохой видимости. Но для данных устройств достаточно в десять раз меньше света, чем необходимо лучшим из предшественников. Очевидно, такие устройства пойдут для оснащения камер в системах наблюдения. Полезными они также станут, например, для фотографов, снимающих животных, и т.д.



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