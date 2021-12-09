 

“Зарядка и приятные процедуры”: Лиза Арзамасова призналась, что еще не пришла в форму после родов

09.12.2021, 16:20, Разное
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Почти четыре месяца назад двадцатишестилетняя актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой. У них с фигуристом Ильей Авербухом, мужем актрисы, родился сын Лев. Недавно в своем микроблоге артистка рассказала о том, как приходит в форму после родов. Она сообщила, довольна ли своим отражением в зеркале.

Личный опыт актрисы

Лиза написала, что девушки в ее возрасте, которые не имеют склонности к полноте, обычно быстро приходят в форму после рождения ребенка. Однако артистка не исключает, что обстоятельства бывают разные. Тут все индивидуально.

Говоря о своем личном опыте, знаменитость призналась, что сразу начала делать зарядку. Сначала это были щадящие упражнения, со временем Лиза начала увеличивать нагрузки.

Также она ходит на «приятные процедуры». Артистка сразу подчеркнула, что в своем посте не хочет делать рекламу никаким медицинским учреждениям. Но Лиза призналась, что есть одна клиника, которую она регулярно посещает еще с подросткового возраста. Тогда медики помогли ей справиться с дерматологическими проблемами, а сейчас помогают восстанавливаться после родов.

Актриса считает, что она еще не пришла в форму. У нее есть лишние сантиметры на талии и в некоторых других местах. Эти сантиметры нужно убрать.

Над этим Лиза сейчас работает.



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