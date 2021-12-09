Жирная кожа, проблемы с волосами и весом: естественные особенности организма, из-за которых не стоит устраивать панику

Человеку свойственно стремиться к совершенству, именно поэтому мы много времени уделяем красоте, внешнему виду и уходу за собой. Однако, говорят специалисты, некоторые признаки, которые мы считаем проблемой и стараемся решить, проблемой не являются и свидетельствуют лишь о здоровье организма. И наоборот, отсутствие одного из факторов может говорить о дисфункции. Поэтому без паники.

Мелкие морщинки

Наша кожа, как и организм в целом, умеет подстраиваться под окружающие реалии и работает в таких условиях почти идеально. Поэтому, если вы заметили на лице, например, вокруг глаз, тонкую сеточку морщинок, это вовсе не является первым признаком старости. Наша кожа эластична и подвижна, поэтому мы наделены мимикой. Представьте, если бы она была натянута и неподвижна. Старайтесь поменьше обращать на мелкие морщинки внимание и не растягивайте их руками, чтобы не провоцировать растяжение тонкой кожи.

Поэтому бояться мелких морщинок не стоит, но ухаживать за кожей и делать массаж, чтобы расслабить напряженные мышцы, надо регулярно.

Появление акне

Пожалуй, самой распространенной косметической проблемой является появление акне и прыщей. Это связано с гормональным фоном. В юности наше тело активно развивается и формируется, уровень гормонов зашкаливает. Во взрослом возрасте у женщин появляются высыпания прежде всего ввиду природных особенностей организма. Правда, ситуация усугубляется использованием большого количества косметики, а также внешними факторами, которые способствуют сильной закупорке пор. В результате кожа становится жирной, жир смешивается с грязью и создает отличные условия для размножения бактерий. Старайтесь пить больше воды, тщательно очищать лицо утром и вечером и отшелушивающими средствами, которые удаляют мертвые клетки.

Выпадение волос

Выпадение волос и перхоть – эти проблемы сопровождают нас на протяжении всей жизни, особенно близко с ними знакомы женщины. Не стоит паниковать. Выпадение волос связано не только с влиянием внешних факторов. В первую очередь это связано с гормональным фоном. Наиболее активная часть выпадения приходится на период перед месячными и после них, когда организм теряет большое количество железа, а уровень гормонов скачет между крайними пиковыми значениями. Не волнуйтесь. Просто подберите правильный уход и не забывайте делать массаж головы, чтобы увеличить приток крови и кислорода.

Жирная кожа

Жир наша кожа вырабатывает активно не просто так. Это тоже связано с нормальным гормональным фоном. Сильно жирниться может не только жирная, но и очень сухая кожа. Как вы знаете, диетологи обязательно рекомендуют включать в любую диету масла именно потому, что они играют первую роль в производстве гормонов. Поэтому не волнуйтесь о жирности, лучше подберите правильные средства и увеличьте силу очищения, например, пользуйтесь в течение дня специальными абсорбирующими салфетками.

Лишний вес

Прозвучит странно, но мы забыли, что издавна для здоровой женщины пышное тело являлось нормой и приветствовалось повсеместно, потому что такая женщина могла родить достаточное количество детей для продолжения рода. Это актуально было, конечно, в древние времена, но наше тело помнит это на генном уровне. Людям свойственно наделять друг друга прозвищами: толстый, тощий, глупый. Но наличие пары лишних килограммов не говорит о том, что женщина некрасива. Так же, как и излишняя худоба, которая является исключительно результатом навязывания модной индустрии.

Очень худые люди могут испытывать еще более серьезные проблемы со здоровьем, чем полные. Но, конечно, если лишний вес мешает вашей личной и профессиональной жизни, постарайтесь привести тело в комфортную норму.