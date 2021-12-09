Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал отредактированное фото, с которого пропали его часы за $46 тыс

В конце ноября Логвиненко отправился с визитом в Грозный, после чего опубликовал в Instagram кадр со встречи с мэром этого города Хас-Магомедом Кадыровым. При этом, часов на левой руке чиновника нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексеи * Логвиненко (@logvinenko_rnd)

А на снимках, обнародованных мэрией Грозного, на руке Логвиненко швейцарские чамы “Breguet Marine 5847BB/12/5ZV” в корпусе из розового золота.

Фото: grozmer.ru

По оценкам журналистов, из стоимость – до $46 тыс., сообщает 161.ru.

Контекст:

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону подтвердили ретушь фотографии, объяснив ее тем, что Логвиненко не считает нужным выставлять напоказ свою состоятельность.

Логвиненко задекларировал 14,3 млн рублей дохода за 2020 год. Это больше, чем у президента РФ Владимира Путина, который задекларировал за прошлый год менее 10 млн. рублей.

Большую часть своего дохода за прошлый год Логвиненко заработал на ценных бумагах, сообщает 161.RU.

—