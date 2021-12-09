 

Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал отредактированное фото, с которого пропали его часы за $46 тыс

09.12.2021, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В конце ноября Логвиненко отправился с визитом в Грозный, после чего опубликовал в Instagram кадр со встречи с мэром этого города Хас-Магомедом Кадыровым. При этом, часов на левой руке чиновника нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексеи * Логвиненко (@logvinenko_rnd)

А на снимках, обнародованных мэрией Грозного, на руке Логвиненко швейцарские чамы “Breguet Marine 5847BB/12/5ZV” в корпусе из розового золота.

Фото: grozmer.ru

По оценкам журналистов, из стоимость – до $46 тыс., сообщает 161.ru. 

Контекст:

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону подтвердили ретушь фотографии, объяснив ее тем, что Логвиненко не считает нужным выставлять напоказ свою состоятельность. 

Логвиненко задекларировал 14,3 млн рублей дохода за 2020 год. Это больше, чем у президента РФ Владимира Путина, который задекларировал за прошлый год менее 10 млн. рублей. 

Большую часть своего дохода за прошлый год Логвиненко заработал на ценных бумагах, сообщает 161.RU. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Путин отреагировал на победу уборщицы на выборах

29.11 / Цена нефти Brent превысила 74 доллара за баррель

15.07 / “Уже отъела бока”. Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике

25.12 / Michelin не признал ошибку в определении борща как российского блюда

15.04 / В Красноярске разработана новая безотходная технология обработки древесины

26.08 / ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула

02.09 / Пентагон оценил планы Китая по ядерной модернизации

25.01 / Жена скандального таможенника Пудрика купила элитную квартиру у Черного моря – СМИ

26.07 / В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

18.02 / В Москве отреагировали на новую стратегию НАТО по сдерживании России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика