“Успех был неизбежен”. Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе

“Степан – лучшее, что может случиться в рекламной кампании любого бренда”, – написали подписчики.

“На все четыре лапки подобрали комплект”, – заметили поклонники Степана.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok.

Он стал всемирно знаменитым после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на его блог было подписано около 619 тыс. фолловеров, а после публикации снимка знаменитостью их количество увеличилось до 855 тыс.

Спустя несколько дней после поддержки со стороны Спирс в блоге Степана появилась реклама сумки от Velentino. “Успех был неизбежен”, – написали тогда поклонники кота.

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