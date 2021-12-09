Премьер-министр Великобритании Джонсон в седьмой раз стал отцом

“И мать, и дочь чувствуют себя очень хорошо. Пара хотела бы поблагодарить замечательную команду родильного отделения Национальной службы здоровья за всю их заботу и поддержку”, – цитирует заявление The Telegraph.

Джонсон объявила о беременности в июле в своем закрытом Instagram-аккаунте. Она опубликовала фотографию рождественской игрушки в форме коляски. “Мне невероятно повезло снова забеременеть, но я очень нервничала”, – написала Кэрри и призналась, что перед этим у нее случился выкидыш.

Контекст:

Новорожденная девочка – второй ребенок пары. Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В своем аккаунте в Instagram (он закрыт для большинства пользователей соцсети) невеста также сообщила о беременности. В апреле она родила сына, его назвали Уилфрид Лоури Николас.

Осенью 2018 года Джонсон развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

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