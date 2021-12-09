 

Москва одобрила 3,1 тысячи заявок на антиковидную поддержку бизнеса

09.12.2021, 15:56, Разное
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По программе поддержки одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат составит 332 миллиона рублей.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что 60% заявок поступило от предприятий общепита. “Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях”, – сказала она.

Будет выплачено 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи на каждого сотрудника дополнительно. Индивидуальные предприниматели получат 21,5 тысячи.

К примеру, один из фитнес-клубов столицы получит 229,5 тысячи рублей. А владеющая сетью кофеен компания смогла принять участие сразу в двух программах поддержки.

Программа выплат за соблюдение антисанитарных мер стартовала в июле года. Ее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. На поддержку бизнеса было дополнительно выделено пять миллиардов рублей.

В 2021 году мерами поддержки воспользовались около 25 тысяч столичных предприятий. Москва одобрила заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.



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