 

Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу

09.12.2021, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ВСУ начали переброску к линии соприкосновения тяжелой артиллерии, это также фиксируется ОБСЕ, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный разрешил силовикам в Донбассе открывать «ответный» огонь по противнику без согласования с высшим руководством.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что представители Киева не стали дезавуировать заявления главнокомандующего ВСУ относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Bloomberg – «устойчивый прогресс» в Вене — Иран заявил о частичном снятии санкций из-за ядерной программы

28.03 / Водитель протащил застрявшую в дверях маршрутки школьницу в Омске

03.09 / Индийская компания Reliance Jio выпустит самый дешевый в мире смартфон

25.07 / В Киеве выявили 129 новых случаев COVID-19. Среди них есть медики

16.05 / “В этой стране 95-м может быть только квартал”. Соцсети – о госрегулировании цен на бензин и дизтопливо

02.09 / Принц Гарри и Меган Маркл начали новую карьеру в Голливуде

26.08 / Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже

04.09 / Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» прошла в Дагестане

17.09 / Сутки на Донбассе. Боевики совершили две провокации – штаб ООС

18.08 / Губернаторы рассказали о методах поддержки россиян во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика