Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу

ВСУ начали переброску к линии соприкосновения тяжелой артиллерии, это также фиксируется ОБСЕ, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный разрешил силовикам в Донбассе открывать «ответный» огонь по противнику без согласования с высшим руководством.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что представители Киева не стали дезавуировать заявления главнокомандующего ВСУ относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению.