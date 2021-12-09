Путин призвал навести порядок в вопросе слежки интернет-платформ за гражданами

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека отметил важность наведения порядка в вопросе контроля со стороны интернет-платформ и компаний за гражданами.

«Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянам прикрыли вход в опасный сегмент интернета.

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, председатель совета Валерий Фадеев доложит, в частности, о ходе выполнения ряда поручений главы государства, результатах деятельности в сфере миграционной политики, о совместной работе с Минюстом РФ и Федеральной службой исполнения наказаний по выявлению случаев нарушения прав человека в местах заключения, а также представит предложения по внесению изменений в законодательство о СМИ-иноагентах.