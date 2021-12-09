Моргенштерн ответил на обвинения в торговле наркотиками в новом треке

В Сети появился новый трек рэпера Моргенштерна (Алишер Валиев) «Домой», в котором он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.

«Видали как я дал по ******? [уехал] Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбек Оксимирона (рэпер выпустил альбом 1 декабря – прим. ВЗГЛЯД). Я нечаянно, старый, sorry», – поет Моргенштерн.

Музыкант в песне рассказывает о проверках его ресторана KAIF. Закрытие ресторана «Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness [«счастье»]», – говорится в треке, который цитирует Tjournal.

Кроме того, Моргенштерн отвечает на высказывание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях».

«Это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]», – говорит Моргенштерн.

Между тем концертный директор музыканта сообщил РИА «Новости», что рэпер сегодня вернется в Россию.

Однако позже в беседе с Ura.ru, концертный директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе назвал это высказывание шуткой.

«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Поэтому ничего не могу сказать. Моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», – сказал он.

Ранее сообщалось, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай. Напомним, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается продажей наркотиков через интернет. При этом концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.

До этого стало известно, что продажа билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться 26 ноября, приостановлена.