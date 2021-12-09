Преимущества расчета за товары и услуги с помощью современного qr-кода

Современный человек все реже рассчитывается наличными и предпочитает носить в кошельке как можно меньше пластиковых карт. Функцию платежного терминала все чаще выполняет мобильный телефон, на котором установлено приложение того или иного банка.

Неудивительно, что даже небольшие торговые точки стремятся настроить прием платежей по qr-коду. Подобное решение имеет ряд существенных преимуществ не только для покупателя, но и для продавца:

возможность использовать qr-коды для организации оплаты товаров через интернет магазины;

удобная система оплаты для курьерских служб через POS-терминалы;

круглосуточное и мгновенное зачисление средств;

низкая комиссия для торговой точки (зависит от конкретного вида деятельности);

доступность услуги как для юридических, так и для частых лиц (индивидуальных предпринимателей).

Кроме того, прием оплаты услуг и товаров по qr-коду значительно снижает риск ошибки при переводе средств. Совокупность этих плюсов помогает привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Что касается расходов, то для бизнеса такое решение намного выгоднее привычного торгового эквайринга. Однако, полностью отказаться от терминала не получится по двум причинам: он необходим для считывания кодовой комбинации и далеко не все клиенты являются активными пользователями подходящих мобильных банковских приложений.

Как подключить услугу расчета с покупателями по qr-коду

Процедура подключения услуги в российском банке для предпринимателя или компании состоит из следующих этапов:

подача заявления в банк на подключение услуги, с указанием имеющегося расчетного счета или с просьбой открыть новый;

регистрация банком торговой точки в рамках СБП;

автоматическое обновление имеющегося у продавца терминала/приобретение и настройка нового оборудования.

Процедура оплаты по qr-коду

Чтобы покупатель мог использовать qr-код для оплаты товаров или услуг, банк, клиентом которого он является, должен быть подключен к системе быстрых платежей. Список организаций, оценивших ее преимущества расширяется с каждым днем, однако, пока еще не все банки является участниками СБП.

Процедура оплаты состоит из нескольких простых шагов:

Продавец показывает клиенту или крепит на видном месте четкое изображение qr-кода;

Покупатель сканирует кодовое изображение камерой (iOS) или окном мобильного приложения (Android);

Терминал распечатывает чек с платежной информацией;

Денежные средства зачисляются на счет продавца.

Кроме того, qr-код может генерироваться и выводится на экран кассы для каждой отдельной покупки.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.