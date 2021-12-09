 

Клетки в носу могут защитить организм от развития тяжелой формы COVID-19

09.12.2021, 15:48, Разное
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Ученые из Англии изучили влияние вируса на клетки в носу. Секреторные и реснитчатые клетки способны поддерживать инфекцию на высоком уровне.
Специалисты в области геномики, иммунологии и биологии выяснили: от того, как слизистая носа взаимодействует с SARS-CoV-2, зависит образование иммунитета и развитие коронавируса. Патоген действует абсолютно на все типы носовых клеток, некоторые из них даже могут способствовать распространению вируса в организме.

Ученые во время эксперимента инфицировали искусственно выращенную слизистую носа, затем наблюдали за образованием защитных белков.
Они обнаружили, что после взаимодействия с вирусом в клетках начинается выработка мощного иммунного ответа в виде интерферонов. Именно наличие этого периода в формировке иммунитета связывают с облегченным течением болезни. Интерфероны, которые должны появиться на ранней стадии болезни, препятствуют репликации вируса.

Эксперты сделали вывод, что нужно акцентировать внимание на разработке назальных спреев для профилактики COVID-19. При этом в слизистой носа уже сформируется местный иммунитет, это поможет избежать проявления тяжелой формы болезни. Спрей также может подойти людям, у которых есть противопоказания к вакцинации.

Источник: 13news.ru



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