В компании Huawei анонсировали старт продаж новых смартфонов Mate 40 Pro

Представители китайской компании Huawei анонсировали скорое начало продаж нового флагманского смартфона Mate 40 Pro. Характерной особенностью данного гаджета является наличие поддержки связи 5G, а также огромный основной накопитель емкостью 1 Тб.

В основе конструкции смартфона лежит процессор Kirin 9000, поясняют эксперты. Кроме прочего, аппарат оснащен быстрым зарядным устройством мощностью 66 Вт. Емкость аккумулятора здесь составляет 4400 мАч. Основная камера состоит из трех датчиков с максимумом разрешающей способности 20 Мп.

По словам представителей компании Huawei, смартфон уже прошел все регистрационные процедуры у регуляторов Китая. Поэтому ничто не мешает начинать продажи на территории КНР.