Samsung с гибким экраном стал хитом продаж у себя на родине

Анализ состояния южнокорейского рынка за прошлый квартал показал, что безусловным лидером популярности среди смартфонов в данной стране стал местный Samsung Galaxy Z Flip 3.

Этот смартфон выпущен с гибким экраном, отмечают эксперты. У него модный дизайн и очень продвинутая начинка. Но главную роль сыграл все-таки гибкий экран. Смартфоны со сгибающимися дисплеями очень популярны во всех тех странах, где покупатели могут позволить себе заплатить высокую цену за мобильный гаджет.

Второе и третье место по популярности в Южной Корее также заняли «Самсунги». Речь идет о Galaxy S21 и Galaxy A32. В целом, смартфоны под брендом Samsung занимают 85% рынка данной страны. В десятке лидеров (на 9 месте) оказался только один не «Самсунг» – это iPhone 12.