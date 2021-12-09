 

Светлана Тихановская переизбрана на пост президента Беларуси

09.12.2021, 15:31, Разное
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Международно-избранная президент Беларуси Светлана Тихановская останется на второй срок в качестве главы государства, сообщил в соцсетях глава ЦИК независимой Беларуси Франак Вячорка.

По итогам подсчёта голосов она победила в первом туре, набрав 80% голосов избирателей.

Тихановская переизбрана на пост президентаВыборы прошли на территории посольства Польши в Вильнюсе, где Тихановская и члены её правительства проживают в настоящий момент. Явка составила 83%: из шести зарегистрированных избирателей на участки пришли пятеро. В выборах не смог принять участие главный конкурент Тихановской – бывший создатель канала Nexta Роман Протасевич, поскольку находился в данный момент в Минске. За него был отдан всего один голос.

После оглашения результатов выборов Тихановская призналась, что это она проголосовала за Протасевича. По словам белорусского лидера, бремя власти слишком тяжело для неё, и она хотела бы отдохнуть от управления государством.

– Каждый день отвечать за целую страну, за 9 миллионов человек, — это огромная ответственность. Я, если честно, устала. Мне хочется просто водить детей в школу, заниматься домашним хозяйством, и так далее. Начальство сказало мне: «ну вот не выберут тебя снова президентом – пойдёшь отдыхать, а выберут – работай дальше». Ну я и проголосовала за Протасевича. Он молод и полон сил, и наверняка сможет достойно представлять белорусский народ на международной арене, – рассказала Светлана Тихановская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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