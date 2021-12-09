 

В Офисе президента назвали ориентировочное время разговора Зеленского с Байденом

09.12.2021, 15:21, Новости дня
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“Уважаемые коллеги, что касается разговора с президентом США, ориентируемся на 19.30 по Киеву”, – написал Никифоров.

Он также подчеркнул, что это предварительно оговоренное время, поэтому возможны изменения.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4698044536929758

Никифоров не уточнил, в каком формате пройдет разговор Зеленского и Байдена – телефонного звонка или видеозвонка.

Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что дату звонка не переносили – он изначально был запланирован на 9 декабря.

Контекст:

7 декабря Байден провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, реагируя на реплику об аннексии Россией Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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