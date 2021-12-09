 

“Не пускают никого”. Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату

09.12.2021, 15:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось. К Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных”, – говорится в посте.

Представители певицы по-прежнему скрывают причины пожара.

“Никто, кроме самой Марины, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. Не верьте слухам”, – отмечается в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Игоря Шарипова, куда госпитализировали певицу, она во время пожара получила 20% ожогов тела – у артистки обгорело лицо, произошел ожог дыхательных путей и интоксикация. Тогда же СМИ писали, что медики готовились перевести артистку из реанимации в палату, так как на тот момент ее жизни ничего не угрожало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Доктор Мясников сравнил точность тестов на коронавирус

11.09 / Ателье из РФ показало дорогой карбоновый обвес для Porsche 911 Turbo S

25.02 / В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и их союзников в Европе

27.07 / Ефремову собрались продлить меру пресечения

05.02 / Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

08.09 / Le Monde – даже высокий уровень вакцинации не даст французам снять ковидные ограничения

30.06 / В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

20.11 / Неуязвимых нет — американка средних лет и без хронических заболеваний провела месяц в интенсивной терапии с COVID-19

28.10 / Литвин баллотируется на ректора киевского университета Шевченко. Опубликован полный список кандидатов

01.12 / «Пугающий» памятник врачу с ребенком потребовали убрать в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика