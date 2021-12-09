“Не пускают никого”. Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату

“Марину перевели в палату. Состояние стабилизировалось. К Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных”, – говорится в посте.

Представители певицы по-прежнему скрывают причины пожара.

“Никто, кроме самой Марины, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. Не верьте слухам”, – отмечается в сообщении.

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Публикация от Марина Хлебникова (@marina_hlebnikova_official)

Контекст:

Пожар в квартире Хлебниковой случился вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

27 ноября российские СМИ сообщили, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице. По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Игоря Шарипова, куда госпитализировали певицу, она во время пожара получила 20% ожогов тела – у артистки обгорело лицо, произошел ожог дыхательных путей и интоксикация. Тогда же СМИ писали, что медики готовились перевести артистку из реанимации в палату, так как на тот момент ее жизни ничего не угрожало.

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