ВОЗ одобрила бустерную вакцинацию от коронавируса

Рекомендация появилась после того, как Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела совещание для оценки потребности в бустерной вакцинации.

Выступая на брифинге, председатель SAGE Алехандро Кравиото заявил, что вакцины обеспечивают надежный уровень защиты от тяжелого течения заболевания в течение минимум шести месяцев, при этом иммунитет снижается у пожилых людей и имеющих сопутствующие заболевания.

По его словам, SAGE продолжает поддерживать необходимость справедливого распределения вакцин от коронавируса и использования третьей дозы только для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, или получивших инактивированную вакцину.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в мире сделали более 8,3 млрд прививок от коронавируса.

В ноябре 2021 года гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что вакцинация от коронавируса детей и бустерные дозы вакцины для здоровых людей сейчас не должны быть в приоритете.

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