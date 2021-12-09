Полиция проверяет информацию об инциденте у метро “Комсомольская”

“ГУМВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе”, – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичной полиции.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором несколько неизвестных мужчин избивают прохожего в подземном переходе. Судя по камерам видеонаблюдения, инцидент произошел 5 декабря.