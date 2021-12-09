 

На электронные карты перешла треть детских поликлиник Москвы

09.12.2021, 15:12, Разное
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Все остальные детские медучреждения также перейдут на цифровой формат. “Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам”, – отметила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

Переход на цифровой формат удобен и для родителей: в отличие от бумажных носителей, данные на электронных медкартах не потеряются и будут всегда под рукой. По словам Раковой, “цифра” позволит освободить картохранилища – эти помещения используют под нужды медиков: комнаты для отдыха, тренингов и прочее.

По каждому пациенту будет создана цифровая среда со всей информацией о его здоровье. Упростится обмен данными между врачами разных специализаций. Это поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

Данные на электронной медкарте будут доступны круглосуточно. Информацию смогут получить врачи как федеральных и городских, так и частных медицинских учреждений.

Получить доступ к электронной медкарте можно через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. При стандартной учетной записи доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при полной – в день заявки.

Ранее Анастасия Ракова сообщила о внедрении цифрового паспорта ребенка во всех поликлиниках Москвы. Новый сервис позволяет специалистам оперативно получить медицинские данные ребенка и грамотно сформировать тактику лечения.



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