 

Мишустин призвал продвигать новый российский авиадвигатель на рынке Китая

09.12.2021, 15:06, Новости дня
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Необходимо сделать все возможное для продвижения двигателя большой тяги ПД-35 на китайском рынке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Надо сделать все для того, чтобы Китай захотел в конкурентной борьбе покупать, приобретать этот двигатель. Сколько примерно емкость рынка? Примерно 1 тыс. 100 самолетов в Китае. Умножаем на два, если я правильно считаю, 2 200. Это уже рынок, за который надо бороться», – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер в четверг посетил завод «Пермские моторы», входящий в ОДК (госкорпорация Ростех). На предприятии изготавливают двигатели ПС-90, которые устанавливают на Ил-96-300, Ил-96-400Т, Ил-76, Ту204/214.

Также на заводе разрабатывают двигатель большой тяги ПД-35. Его планируется ставить на широкофюзеляжный дальнемагистральный российско-китайский самолет CR929.

О начале производства первого экземпляра CR929 в Китае сообщалось в сентябре.



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