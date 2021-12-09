 

В Якутии к высокоскоростному интернету подключили более 660 школ и больниц

09.12.2021, 15:06, Новости дня
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В Республике Саха полностью выполнен план подключения социально значимых объектов в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» В 2021 году к интернету подключили 661 объект, что на 255 больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба правительства региона.

«За три года реализации национальной программы связь провели в 93 отдаленных населенных пункта республики, построено 3000 км волоконно-оптических линий связи, а также более 450 спутниковых станций, также установлены узлы связи, коммутаторы и криптомаршрутизаторы», – говорится в сообщении на сайте администрации Якутии.

По мнению главного врача Чурапчинской Центральной районной больницы Артема Ксенофонтова, подключение восьми фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов дало большие преимущества, такие как оформление электронных больничных листов, оказание телемедицинской консультации в экстренных случаях, работа в программе «МИС», сдача отчетов и реестров в электронном виде.

Методист ИКТ Управления культуры и народного творчества Амгинского улуса Антон Шилов отметил, что в домах культуры и библиотеках всех наслегов Интернет заметно ускорился, что благоприятно повлияло на качество работы. «При подготовке и проведении многочисленных мероприятий постоянно обмениваемся ресурсами, оперативно передаем видеоматериалы. Ведем прямые эфиры для наших посетителей в инстаграме», – сказал Шилов.

Напомним, что республика, несмотря на сложные климатические условия, является лидером среди всех регионов Российской Федерации по протяженности построенных линий ВОЛС по федеральному проекту. К высокоскоростному интернету подключены 434 образовательные организации, 190 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 257 учреждений культуры (библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, детские школы искусств), 295 местных администраций, 166 пожарных частей и 43 объекта Росгвардии.



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