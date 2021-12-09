 

В Казахстане отмечают снижение нагрузки на космодром «Байконур»

09.12.2021, 14:54, Новости дня
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С расположенного в степях Казахстана космодрома «Байконур» был запущен первый искусственный спутник, а также стартовал корабль с Юрием Гагариным. Некогда это была главная стартовая площадка для полетов в космос. Однако сегодня космодром стремительно теряет свою важность.

Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития Казахстана. По словам чиновников, у «Байконура» со временем появилось очень много конкурентов в разных частях мира.

Космическая отрасль постоянно развивается, коммерциализируется, появляются новые более современные стартовые площадки. Если «Байконур» не будет шагать постоянно обновляться, предлагая новые решения в космической отрасли, очень скоро он окажется в положении музейного экспоната.



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