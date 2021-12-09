Куда поставить фиалку, чтобы она принесла счастье в дом: народные приметы и советы фэншуй

Фиалка пользуется большой популярностью среди цветоводов. У растения яркий внешний вид, который способен украсить любой интерьер. Но следует учитывать, что энергетика цветка весьма неоднозначна. Одним людям она помогает, а другим, напротив, портит жизнь.

История растения

Широкую известность фиалка приобрела благодаря семье Сен Поль. Эти люди занимались коллекционированием редких растений. Однажды барон Вальтер фон Сен Поль во время прогулки по долине Танзании заметил сине-зеленые цветы. Ученый аккуратно сорвал несколько штук и передал их отцу. Таким образом, в 1892 году был открыт новый вид растения. Второе название фиалки, сенполия, цветку присвоили в честь семейства, которое его обнаружило.

Поверья, связанные с растением

Народные приметы о фиалке противоречивы. Одни из них утверждают, что растение несет в себе положительную энергию.

Согласно другим поверьям, цветок сулит неприятности.

Считается, что фиалки не надо покупать девушкам, которые планируют создать семью, потому что растение подавляет мужчин женской энергетикой. Существует и другое поверье. Если молодой особе подарит букет дама, состоящая в счастливом браке, личная жизнь девушки сложится хорошо.

Если фиалка завяла, значит, она забрала на себя негатив, который оставил кто-то из гостей. Хозяйке дома надо внимательней присмотреться к своему окружению.

Если после визита мужчины сенполия погибла, владельцы жилища должны насторожиться – возможно, это жестокий человек, который желает семье зла.

Представителю сильного пола, который хочет проверить чувства избранницы, следует подарить ей виолу. Если фиалка будет процветать, значит, девушка любит этого мужчину. Если сенполия завянет, его избранница – легкомысленная особа, которой не стоит доверять.

Согласно поверьям, оттенок фиалок определяет то, как они влияют на людей. Красные цветы привлекают деньги. Однако они могут спровоцировать супружескую измену.

Фиолетовые тона нормализуют эмоциональный фон, помогают найти разумное решение проблем.

Голубые и синие фиалки – отличный выбор для представителей творческих профессий. Они стимулируют вдохновение.

Бежевые и белые тона избавляют от накопленной отрицательной энергии. И рекомендуются парам, которые находятся на грани расставания.

Розовые виолы советуют приносить в дом, где проживает человек, страдающий простудным заболеванием или депрессией.

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Мифы о фиалках

Это изящное растение встречается во многих легендах. Например, с ним связано сказание о Ветре. Он хотел сделать счастливым пару, которой предстояла долгая разлука. Ветер развеял цветки фиалок по разным уголкам земли и помог юноше и девушке сберечь любовь.

Сенполия встречается и в религиозных преданиях. Согласно одному из них, Адам после изгнания из рая долго просил у Господа прощения. Вскоре Создатель послал на землю Архангела Гавриила. Тот возвестил Адаму о помиловании. Первый человек заплакал от счастья крупными слезами. Там, где упали капли, появились фиалки.

Как выбирать цветы?

Важно уделять внимание тому, как растение попадает в дом.

Нельзя брать виолу у малознакомых людей или у тех, с кем когда-то были конфликты. Фиалку надо покупать у женщин, которые позитивно настроены. И заплатить за цветок хотя бы символически.

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Особенности растения по фэншуй

Согласно восточному учению, виола несет в себе положительную энергию. Она дарит обитателям жилища гармонию, любовь и мир. Но хозяевам надо внимательно отнестись к выбору растения и хорошо ухаживать за ним.

Белые виолы – отличный вариант для тех, кому не хватает внутренней гармонии. Цветы очищают от негатива и настраивают на позитивный лад. Белоснежные фиалки можно поставить в детской, если малыши проявляют чрезмерную активность.

Фиолетовые сенполии пользуются большим спросом.

Эксперты утверждают, что их лучше располагать в гостиной. Фиолетовые сенполии располагают к размышлениям, покою, медитации. Они повышают способность к интеллектуальной и творческой деятельности.

Красные фиалки можно поставить на окне. Алый цвет позволяет обрести утраченную активность и желание деятельности. Их рекомендуют тем, кто находится в депрессии.

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Голубые сенполии способствуют развитию креативности.

Они подходят детям, потому что повышают интерес к рисованию, музыке и другим видам творчества.

Куда поставить фиалки, чтобы они благотворно действовали на обитателей дома? По фэншуй, красные или розовые виолы надо располагать на южной стороне.

Белоснежные – на западной. А фиолетовые сенполии лучше поставить в юго-восточной части дома. Эти цветы рекомендуется располагать в углах. Они сглаживают интенсивные потоки энергии и улучшают ауру жилища. Согласно фен-шуй, фиалки не следует располагать в спальне. Лучше помещать виолы в столовой или гостиной.

Прямые лучи солнца плохо действуют на сенполии. Поэтому стоит оградить цветы от их влияния. Фиалки также не любят сквозняков и обилия влаги. Поливать растения нужно водой комнатной температуры.

Виола – цветок, который любит спокойную обстановку. В семьях, где часто происходят ссоры, растение не приживается. Фиалки не подходят импульсивным людям. Тем, у кого взрывной характер, лучше приобрести цветы с более сильной энергетикой.