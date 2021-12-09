 

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

09.12.2021, 14:36, Новости дня
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Первое обсуждение переименования улицы Московской состоялось 28 сентября, отмечают в Херсонском горсовете. Тогда участие в нем приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 высказались против.

Жители Херсона также могли прислать городскому голове свои письменные предложения по этому вопросу. На имя мэра Игоря Колихаева и комиссии поступило восемь писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против, рассказали в горсовете.

“В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались”, – сказано в сообщении.

Улица Московская в Херсоне пока что остается со старым названием.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/556469008876240

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно этим законам, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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