 

Кабмин Украины вводит накопительную пенсионную систему для предприятий большой приватизации

09.12.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия. То есть мы внедряем накопительную систему для сотрудников предприятий большой приватизации”, – пояснил премьер.

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

“Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу, и я уверен, что парламент тоже ее поддержит”, – сказал Шмыгаль.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Лидер ХДС ответил на призывы Европарламента по «Северному потоку – 2»

14.07 / Шендерович: Путин пишет многозначительную херню, рассыпающуюся при первом прикосновении фактов и логики. Вы все историков зовете. А надо – психиатра

26.03 / Guardian – Китай ввёл санкции против Британии за «ложь и дезинформацию»

24.09 / Ракова отметила рост числа госпитализированных с коронавирусом в Москве

09.07 / Врач в Петербурге осужден за изнасилование пациенток под наркозом

03.07 / “Блестящее достижение”. Ким Чен Ын похвастал успешной борьбой с коронавирусом

15.06 / “Это жара”, “Тебе еще медаль за привлекательность не вручили?” Дзюдоистка Белодед поделилась снимком в купальнике

04.01 / Власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии

15.07 / У украинской телеведущей в прямом эфире выпал зуб

18.03 / Стало известно о вербовке ЦРУ карателей из латышского легиона СС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика