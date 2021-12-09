Кабмин Украины вводит накопительную пенсионную систему для предприятий большой приватизации

“Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия. То есть мы внедряем накопительную систему для сотрудников предприятий большой приватизации”, – пояснил премьер.

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

“Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев. Президент Украины поддерживает эту инициативу, и я уверен, что парламент тоже ее поддержит”, – сказал Шмыгаль.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

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