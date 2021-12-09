 

Скрывал много лет: что известно о единственной жене Ефима Шифрина

09.12.2021, 14:28, Разное
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Большинство поклонников знают 65-летнего Ефима Шифрина как заядлого холостяка, который ни разу не переступал порог ЗАГСа в костюме жениха. В конце 90-х многие подозревали артиста в романе с коллегой по “Аншлагу” Кларой Новиковой, а кто-то даже считал, что она – его законная жена. Однако правда о личной жизни юмориста вскрылась совсем недавно.

Долгие годы личная жизнь Шифрина оставалась тайной за семью печатями для всех поклонников его творчества. Общественности ничего не известно ни о возможных наследниках актера, ни о его возлюбленных. До недавних пор артист не рассказывал, были ли у него когда-то печати в паспорте, и не показывал своих спутниц. В свое время такая скрытность звезды “Аншлага” спровоцировала слухи о ее нетрадиционной ориентации, которые она не комментировала. Однако не так давно Ефим Залманович немного приоткрыл завесу тайны.

Впервые о том, что артист, оказывается, был женат, сообщила на телевидении Ангелина Вовк. Несмотря на то, что после этого Шифрин отказался отвечать на вопрос журналистов о своей личной жизни, вскоре он все-таки раскрыл свой секрет у Бориса
Корчевникова. В студии передачи “Судьба человека” юморист рассказал, что был женат лишь однажды. По его словам, это случилось в 26 лет.

Ефим Залманович рассказал, что этот скоротечный брак оказался неудачным и отбил у него все желание связывать себя семейными узами. Артист навсегда вычеркнул бывшую жену из своей жизни и даже не захотел называть ее имени. Как сообщил Шифрин, он никогда не был одиноким, хотя именно это ему часто приписывают. Артист оберегает близких от любопытных глаз общественности и не терпит вторжения в личную жизнь.

Детей, как известно, у звезды никогда не было. Как и романа с коллегой по цеху Кларой Новиковой, в котором его одно время подозревали. В свое время Новикова опровергла все слухи о связи с Шифриным. Как оказалось, артистка в то время была замужем, а с коллегой ее связывала исключительно крепкая дружба. Однако сейчас о добрых отношениях Клары Борисовны и Ефима Залмановича можно забыть: между ними давно пробежала черная кошка. Шифрин рассказал, что рассорился с Новиковой еще в нулевых и жизнь развела их в разные стороны.



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