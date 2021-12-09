МВД: общая сумма выявленных взяток в 2021 году превысила 1 млрд рублей

Сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ в этом году выявили более 2,5 тысяч фактов получения взяток на общую сумму 1,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления, генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

«В текущем году нами выявлено свыше 2,5 тысяч фактов получения взятки (ст. 290 УК РФ), в том числе 768 в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб», — рапортовал он.

Курносенко отчитался, что сотрудники МВД пресекли почти 2,4 тысяч фактов дачи взятки (ст. 291 УК) на общую сумму более 685 млн рублей, 407 из них в крупном или особо крупном размере. По данным Федеральной службы судебных приставов, Пенсионный фонд РФ за последние два года получил изъятые у чиновников и членов их семей 7,7 млрд рублей, не подтвержденные легальными доходами.

Как заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости,

впервые «за последние годы» стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам (53,8 млрд рублей) превысила размер установленного ущерба (53,2 млрд рублей).

Краснов добавил, что, по его данным, добровольно возмещено еще 15 млрд рублей. Всего сумма, взысканная через суды с коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 млн рублей, отчитался генпрокурор.

Также Краснов рассказал, что у главы ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, арестованного по делу о взятках и особняке с золотым унитазом, обнаружили еще 21 объект недвижимостии и шесть автомобилей, все это будут изымать. По его словам, несколько подчиненных Сафонова, которые фигурируют в его деле, оказались владельцами активов «на сотни млн рублей».

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Сафонова и еще шесть человек задержали в июле 2021 года. В отношении них возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел «экскурсию по дворцу начальника ГИБДД Ставрополья», опубликовав фото из дома «скромного жилища». В доме у Сафонова, в частности, нашли золотой унитаз. После случившегося глава МВД Владимир Колокольцев уволил начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

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