 

Открывшему стрельбу в МФЦ Москвы предъявлено обвинение по трем статьям

09.12.2021, 14:20, Новости дня
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Сергею Глазову, задержанному за убийство двух человек в столичном МФЦ, предъявлено обвинение по трем статьям, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова», – рассказали РИА «Новости» в суде.

Как уточняет собеседник ТАСС, «в Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля 2022 года».

Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Сам стрелявший заявил, что боевой пистолет изготовил из охолощенного, чтобы защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».



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