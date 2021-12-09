 

Зеленый чай снижает риск развития раковых клеток

09.12.2021, 14:20, Разное
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Врач-диетолог Татьяна Иванникова подробно пояснила о полезных свойствах, которыми обладает зеленый чай. Регулярное потребление данного напитка существенно уменьшает риск появления опасных раковых клеток.
Татьяна Иванникова в рамках общения с журналистами объяснила, что будет, если зеленый чай начать пить ежедневно. Оказалось, что он снижает риск появления у человека опасных патологий. Напиток наделен особенностью действовать как успокоительное. Кроме этого, человек посредством его употребления защищен от стрессового переедания.

В зеленом чае содержится достаточно большое число витамина С и катехинов. Последние способствуют укреплению стенки капилляров, уменьшают риск развития онкоклеток, повышают иммунитет, предотвращают риск появления склероза. Зеленый чай придает человеку сил, борется с депрессией и вялостью, уменьшает сонливость. В связи с этим его рекомендуется пить утром. В составе чая присутствуют йод и фтор, они способствуют выведению из организма соли тяжелых минералов.

В то же время существуют и противопоказания к употреблению зеленого чая. Его лучше не пить при заболеваниях кишечника, печени и при пониженном давлении.



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