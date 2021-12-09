 

Кремль переадресовал оперштабу вопрос о QR-кодах для детей и подростков

09.12.2021, 14:17, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.

«Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы вы его задали в оперативный штаб в правительстве», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, нужно ли будет, по мнению Кремля, после запуска подростковой вакцинации от коронавируса вводить ограничения, QR-коды для детей от 12 до 18 лет и тем самым стимулировать родителей к вакцинации детей.

Напомним, вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение в России.



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