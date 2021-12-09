 

Китайцы сравнили пользу от гарантий НАТО с туалетной бумагой

09.12.2021, 14:17, Новости дня
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Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению китайцев, заявления лидеров альянса не заслуживают никакого доверия, пишет РИА «Новости».

«Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? – От туалетной бумаги есть реальная польза!» – пошутил один из пользователей.  

При этом другой отметил, что «организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу». «Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли? – возмутился он.

Как утверждают комментаторы, действия НАТО только укрепляют сотрудничество Москвы и Пекина. «Американский император невольно сделал китайско-российский союз очень прочным, и обе стороны теперь более уверены в себе, так что падение Соединенных Штатов не за горами», – написал один из читателей.

Кроме того, китайские пользователи прокомментировали и украинский вопрос, который обсуждали главы государств. «Российско-украинский вопрос обсуждают президенты РФ и США – вот где настоящая проблема! Разве этот вопрос не должен обсуждаться лидерами РФ и Украины или РФ и ЕС?» – отметил один из комментаторов.

Другой читатель добавил, что «двуличная и лицемерная страна, которая преследует лишь собственную выгоду, – вот что такое США». «Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что, если РФ не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет», – написал он.

Во вторник президенты РФ и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.

С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.



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