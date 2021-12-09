 

Премьер Эстонии призвала не давать РФ право голоса в вопросе расширения НАТО

09.12.2021, 14:17, Новости дня
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Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать РФ право голоса по вопросу расширения НАТО.

«России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», – сообщила политик в ходе пресс-конференции правительства, комментируя итоги разговора, который провели президенты РФ и США 7 декабря, передает ТАСС.

Тему она планирует обсудить с президентом Аларом Карисом, чтобы повторить позицию правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал страны НАТО начать переговоры с целью предоставления РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». По его словам, Москва будет настаивать на диалоге с Вашингтоном и его союзниками, чтобы выбрать конкретные договоренности, исключающие продвижение НАТО на Восток.

Он уточнил, что РФ «нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря, беседа длилась два часа. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и вопрос активности НАТО у российских границ.

Теперь Вашингтон планирует провести встречу на высоком уровне с участием представителей «четырех ключевых союзников» США по НАТО и России.



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