Обнаружена звезда в 14,5 раза массивнее Солнца

Новое, очень молодое и массивное светило обнаружили астрономы из Австралии и США в созвездии Южного Креста. По словам ученых, звезда в 14,5 раза больше, чем наше Солнце.

Странно то, что астрономы много веков наблюдают за данным созвездием. Оно даже является одним из важнейших ориентиров в морской навигации. Однако этой огромной звезды до сих пор никто не замечал.

Еще больше ученых удивил младенческий возраст звезды. Ей всего-то 11 миллионов лет. Для сравнения: Солнце уже отметило 4,5-миллиардный юбилей. Кстати, данная звезда стала самой молодой среди тех, чем возраст определили при помощи методологии астросейсмологии. Ученые продолжают внимательно наблюдать за светилом, надеясь обнаружит новые интересные факты.