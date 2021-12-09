Ученые нашли свидетельства существования мира до Большого взрыва

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09.12.2021, 14:10, Новости дня
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Ученые из университета в Манчестере обнаружили в космосе некоторые «артефакты», которые доказывают, что наш мир мог существовать еще до Большого взрыва. Однако тогда Вселенная имела совершенно другую форму.

На самом деле, Большой взрыв лишь преобразовал материю в ту форму, в которой мы знаем ее сейчас, отмечают исследователи. Доказательством служат реликтовые объекты вроде мертвых черных дыр.

Кстати, такое же предположение в свое время делал Стивен Хокинг. Общепринятое в современной науке мнение сводится к тому, что Вселенная образовалась всего из одного единственного первичного атома. Профессор Брайан Кокс не согласен с этим, отмечая, что такая теория уж очень похожа на те религиозные представления о начале времен, которые уже были многократно опровергнуты наукой.



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