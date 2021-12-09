Трендовые тенденции зимы 2022-го на примере модных блогеров: что включить в свой гардероб женщинам за 50

Так получилось, что вдохновение для компоновки модных образов мы теперь черпаем отнюдь не со страниц модных журналов. Советы по стилю и трендам нам дают блогеры, которые с завидным постоянством публикуют фото стильных луков в “Инстаграме”. Как известно, мода не имеет возрастных ограничений. Посмотрите, как мастерски стритстайлеры 50+ вписывают модные тенденции этой зимы в повседневные аутфиты.

Блейзер с поясом

Уличная одежда давно стала миксом денима, спортшика и офисного стиля. Посмотрите, как Регина Бартон выделяется из толпы других модниц, предпочитающих надевать блейзеры бежево-песочной гаммы по любому поводу.

Эти приглушенные тона не позволяют женщине затеряться, ведь она знает секреты стиля. Регина выбирает пиджак оверсайз с поясом. Чтобы придать аутфиту большей расслабленности, блогерша подпоясывает пиджак узлом, но при этом не застегивает пуговицы.

Розовые вельветовые брюки

Вельвет в этом сезоне будет повсюду. Грис Ганем рада возвращению в моду ретро-тренда. К тому же модница не боится миксовать между собой яркие оттенки разного характера. Для составления модного зимнего аутфита блогерша выбирает розовые вельветовые брюки и кашемировый свитер насыщенного мятного оттенка.

Винтажная клетка

Кармен Гимено любит клетчатые принты. В наступившем сезоне женщина выбирает в качестве базы классический американский блейзер в мелкую клетку. Этот предмет гардероба можно смело миксовать с трикотажем, любимыми джинсами и даже с обувью золотого оттенка.

Металлик

Одежда, аксессуары и обувь металлических оттенков будут преобладать в наступившем сезоне. Составляя праздничный новогодний образ, вы можете повторить идею Роз Альварес, которая смиксовала золото и серебро в дуэте шелковой блузы и плиссированной юбки.

Полосатое джерси оверсайз

Сильвия Калелья знает, что в предстоящем сезоне в особенном почете будут джемперы оверсайз в различных интерпретациях. Испанская блогерша миксует полосатое сине-белое джерси с длинными рукавами с черными кожаными брюками. Хорошо, что в Испании зимой можно ходить без верхней одежды. Нам же придется добавить к этому образу плюшевое пальто или пуховик.

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Кожаные брюки

Брюки из экокожи помимо вельвета будут одним из главных трендов этой зимы. Они и вправду идеально сочетаются с длинным пальто из искусственного меха. На главном фото мы видим трендовое сочетание разнофактурных материалов. Любительница яркого Грис Ганем к черным кожаным брюкам выбирает бордовое плюшевое пальто и ботинки челси с изумрудной подошвой.

Пастельные оттенки

Также поклонница яркости не могла пройти мимо ворвавшихся в тренды этой зимой пастельных оттенков. Грис мастерски сочетает темно-голубые брюки, трикотажный топ в тон и пальто оттенка лаванды.

Роскошь белого и шоколада

А вот блогерша Сьюзи Реджано любит собирать аутфиты из одежды сдержанных нейтральных оттенков. Вы можете повторить образ нашей очередной героини, если наденете белые брюки, шоколадную атласную рубашку и белое меховое пальто до колен.

Для холодных дней

В самые холодные дни Анжела Борха планирует носить черную шубу классического прямого кроя. Блогарша миксует эту элегантную вещь с обычными джинсами и кроссовками.

Яркая вязаная шапка

Красная шапка модного фасона является палочкой-выручалочкой в гардеробе Фрауке Людовиг. Женщина носит яркие аксессуары со строгими брючными костюмами. В более прохладную погоду такая шапка пригодится для ношения с полосатым или клетчатым пальто нейтрального оттенка.