Дело в питании и не только. Как укрепить иммунитет, чтобы защититься от нового штамма вируса

Пандемия продолжается, поэтому важно позаботиться о здоровье. Что поможет укрепить иммунную систему? Огромную роль в защите организма от патогенов играет правильное питание. Что медики советуют включить в рацион? И как еще кроме здоровой диеты можно поддерживать иммунитет, чтобы защититься от нового штамма коронавируса?

Сбалансированный рацион

Фрукты и овощи (свежие, замороженные либо консервированные) позволяют организму противостоять атакам вирусов.

Однако врачи советуют обратить внимание на следующие аспекты. Приобретая консервированные фрукты, лучше выбрать плоды в собственном соку, а не в сиропе. Слишком соленые или острые овощи тоже покупать не следует. В них содержится много натрия.

Еще один компонент, который играет важную роль в работе иммунитета, – белок. В рационе должно быть достаточно протеинов. Их можно получать из мяса, куриной грудки, бобов, семян и орехов.

Крупы, такие как гречка, овес и рис, – прекрасные источники полезных веществ. Они богаты клетчаткой и обладают высокой пищевой ценностью. Кроме того, эти продукты долго хранятся. Макаронные и хлебобулочные изделия по содержанию полезных компонентов уступают крупам.

Витамин D на страже иммунитета

Молочные продукты также необходимо включить в повседневный рацион. Такая еда является источником кальция. Кроме того, сыры, молочные изделия и йогурты содержат витамин D. Вещество необходимо для укрепления иммунной системы.

Дополнительные рекомендации

Для улучшения здоровья важно не только правильно питаться. Медики дают еще несколько советов. Для нормальной работы иммунитета необходим полноценный сон. Продолжительность ночного отдыха должна составлять не менее 7-8 часов в сутки. Хроническое недосыпание приводит к тому, что в организме повышается уровень воспалительных цитокинов. И ему сложнее бороться с заболеваниями.

Занятия спортом – еще одно важное условие для поддержания здорового веса и иммунитета. Во время тренировок клетки, которые защищают организм от воздействия микробов, активизируются.

Для поддержания здоровья нервной системы и укрепления иммунитета необходимо минимизировать стресс. Полностью оградить себя от эмоциональных нагрузок нереально. Но можно найти способы борьбы с состоянием стресса.

Тем, кто заботится о здоровье и хочет иметь крепкий иммунитет, важно отказаться от курения. И минимизировать употребление алкоголя. Спиртные напитки и сигареты снижают сопротивляемость организма.

Перечисленные рекомендации не гарантируют защиту от коронавируса. Но они помогают легче перенести болезнь.