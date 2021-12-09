Скандалы: Убийству Япончика не нашлось оправдания

Присяжные признали виновными двух участников преступления, которые следили за криминальным авторитетом накануне его убийства и помогли в транспортировке снайперской винтовки Дегтярева

В Мосгорсуде коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт Джамбулату Джанашии и Муртазу Шадании. Обоим инкриминировалось соучастие в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), одного из самых авторитетных на постсоветском пространстве воров в законе. По версии следствия, подсудимые следили за «законником» накануне его убийства и помогли в транспортировке снайперской винтовки Дегтярева, из которой Иваньков был застрелен в июле 2009 года.

«Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Джамбулата Джанашию и Муртаза Шаданию виновными в совершении инкриминируемого преступления»,— сообщили в Мосгорсуде.

Вячеслав Иваньков был застрелен 28 июля 2009 года около 20 часов на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Москвы. Преступление долгое время оставалось нераскрытым, как поясняли в Следственном комитете России (СКР), в то время у правоохранителей еще не было спецтехники, анализирующей телефонные переговоры, а также возможностей для проведения сравнительного анализа следов ДНК. Тем не менее следствию все же удалось установить и мотив резонансного преступления, и его участников.

По данным СКР, заказчиком убийства являлся вор в законе Илья Симония (Махо), который долго конфликтовал с Япончиком.

Как говорится в деле, Махо сколотил группу выходцев из Абхазии, участники которой нанялись устранить Япончика за солидное вознаграждение. Следствие считает, что к преступлению были причастны Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия, Нугзар Папава и Астамур Бутба. Последний, кстати, и выступил в роли киллера. Он выстрелил Вячеславу Иванькову в живот. После длительного лечения «законник» скончался 9 октября 2009 года в частной клинике при московском онкологическом центре на Каширском шоссе.

Нугзар Папава и Астамур Бутба уехали на родину. Власти Абхазии отказались выдать их России, поскольку это запрещает конституция республики. Махо объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом.

Газзаев, Шадания и Джанашия были задержаны в начале 2020 года в Москве и обвинены в убийстве по найму, совершенном группой лиц (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, Каха Газзаев предоставил сообщникам винтовку Дегтярева, из которой был убит Вячеслав Иваньков, сам помогал ее перевезти, а в момент убийства наблюдал за окрестностями места происшествия.

Что касается Шадании и Джанашии, то они, судя по материалам дела, помогали Газзаеву в транспортировке оружия, а впоследствии организовали слежку за Япончиком.

Газзаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, активно давал показания и был в особом порядке приговорен с учетом неотбытых сроков за другие преступления к 14 годам колонии.

Джанашия и Шадания вины не признали. При обсуждении последствий вердикта прокуратура запросила для Джанашии 16 лет лишения свободы, для Муртази Шадании — 17 лет колонии. Теперь суду остается вынести приговор.

Александр Александров