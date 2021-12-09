На НГЗ заявили, что работа по рекультивации шламполя затягивается из-за активистов

Завод рекультивировал 64 га шламового поля, чтобы продолжать работы, нужно построить пруд-накопитель для технической воды, но в рамках иска “Стоп шлам” суд приостановил выдачу документов по этому проекту.

“Есть план-график рекультивации. Заключены соответствующие договоры с государственным научно-исследовательским и проектно-изыскательным институтом по 100% рекультивации этого шламового поля. Но теперь завод не может получить документ по оценке влияния на окружающую среду”, – рассказал директор по производству НГЗ Владимир Красноярский.

На заводе подчеркнули, что техническая вода возвращается в производство и не сбрасывает ее во внешние водоемы, как утверждают активисты, и это опровергли многочисленные проверки.

“Очень много манипуляций происходит вокруг завода, потому что многие не понимают тех технологических процессов, которые там сейчас происходят. Тот же шлам попадает на поля в закрытом типе, по трубопроводу. Была проблема в 2011–12 году, когда было запыление этого шлама, ее решили, там есть пылетушение. Это все я видел сам. Каких-то нарушений глобального характера я там не видел”, – отметил депутат облсовета и экс-председатель экоинспекции области Владислав Мартыченко.

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация “Стоп шлам” подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших от отходов предприятия. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. “Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла”, – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

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